-FRANSA'DA SARKOZY'Yİ SARSAN SKANDAL PARİS (A.A) - 12.07.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasında "servet kavgası" ile başlayarak kendi seçim kampanyasının finansmanına kadar giden iddialara yanıt verdi. Sarkozy, ''France 2'' devlet televizyonunda, Fransa'nın en zengin kadını, kozmetik devi olarak bilenen L'Oreal'in sahibi Liliane Bettencourt'un vergi kaçakçılığına göz yummakla suçlanan Çalışma Bakanı Eric Woerth'e sahip çıktı. Skandalın patlamasından sonra ilk kez iddialara yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı, "Eric Woerth dürüst ve işinin ehlidir. Woerth'e ve Başbakan François Fillon'a güvenim tam" diyerek, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören, yarın Bakanlar Kuruluna sunulacak yasa tasarısını gerektiğinde Woerth'ün savunacağını söyledi. Sarkozy, Woerth'ün hazırladığı yasa tasarısının Ekimde parlamentoda oylanmasından sonra kabine değişikliği olacağını da bildirdi. Fransız yargısı, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yapıldığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma açılmasına karar vermiş ve L'Oreal'in sahibinin servetini yöneten Patrice de Maistre'in evinde arama yapmıştı. Aile içinde servet kavgasıyla başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan Woerth'ün, karısı bu şirkette çalıştığı için göz yumduğu yolundaki iddialar, geçen hafta ülkedeki siyasi gündemi belirlemişti. L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin avro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti. Fransız Bakan, bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bir açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu bildirmişti. Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Bettancourt ile öz kızı Françoise Bettencourt-Meyers arasındaki servet davasında sunulan ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Françoise Bettencourt-Meyers, aylar önce annesinin bir milyar avro hibe ettiği fotoğrafçı François-Marie Banier hakkında dava açmıştı. Miras soruşturmasında Bettancourt'un servetini yöneten şirketin sahibi Patrice de Maistre'nin ses kaydı ortaya çıkınca, olay ülkede siyasi skandala dönüşmüştü. Ses kayıtlarında Maistre, Çalışma Bakanı Eric Woerth'ün ricası üzerine karısı Florence'ın işe alındığını anlatıyor. Bakanın eşi Florence Woerth'ün işe girmesinden sonra, şirketin üç yıl boyunca yüksek miktarda vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Bettencourt'un, İsviçre'deki 80 milyon avroluk hesabını gizleyerek vergi kaçırdığı belirlenmişti. Bettancourt'un ayrıca iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) bünyesinde çalışan kişilere bağış yaptığı yine ses kayıtlarında ortaya çıkmıştı. -BETTENCOURT VE BANIER'NİN EVİ ARANDI- Fransız polisi, Bettencourt'un Paris yakınındaki Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evinde arama yaptı. Le Figaro gazetesi, skandalla ilgili soruşturma kapsamında arama yapıldığını yazarken, Bettencourt'un avukatı Georges Kiejman, polislerin müvekkilinin ifadesini almadığını belirtti. Gazete ayrıca, François-Marie Banier'nin de evinin arandığını duyurdu.