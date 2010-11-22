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Dünya

FRANSA'DA SARKOZY'Yİ SARSAN RÜŞVET İDDİASI  PARİS (A.A)

22 Kasım 2010 17:45

-FRANSA'DA SARKOZY'Yİ SARSAN RÜŞVET İDDİASI  PARİS (A.A) - 22.11.2010 - Fransa'da, Pakistan'a denizaltı satışından rüşvet alındığı ve bu paranın 1995 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için harcandığı yolundaki iddialar, dönemin maliye bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başını ağrıtıyor. Terörle Mücadele Savcısı Marc Trevidic, Savunma Bakanı Alain Juppe'den, denizaltı satışıyla ilgili olarak, daha önce ''devlet sırrı'' olduğu belirtilen ilgili komisyonların tutanaklarının kendisine verilmesini talep etti. Pakistan'ın, Karaçi kentinde 2002 yılında meydana gelen saldırıda ölen 11 Fransızın aileleri, dönemin Maliye Bakanı Sarkozy'nin söz konusu iddialarla ilgili olarak ifade vermesini istiyor. Fransa'da, 1995 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan eski Başbakan Edouard Balladur'ün, o sırada maliye bakanlığını ve hükümet sözcülüğünü Sarkozy'nin yaptığını belirten kurbanların aileleri, saldırıyla ilgili soruşturmada Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de mutlaka dinlenmesi gerektiği görüşünde. Fransız Anayasasına göre, dokunulmazlık zırhı nedeniyle cumhurbaşkanları ifade vermek üzere mahkemeye çağrılamıyor. Sarkozy'nin merkez sağdaki rakibi, eski başbakanlardan Dominique de Villlepin'in, iddialarla ilgili olarak hafta sonunda yaptığı açıklamada, üstü kapalı bir şekilde Cumhurbaşkanını suçlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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