Fransa’da anketlere göre Sarkozy geri dönüyor

101 bölgenin temsilcisinin belirlendiği seçimlerin birinci turunda, birçok sandık çıkış anketine göre, Nicolas Sarkozy'nin liderliğindeki Halk Hareketi Birliği (UMP) ve ittifak yaptığı partiler sandıktan birinci çıktı.

Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) ise sandıktan ikincilikle çıkması bekleniyor.

Bazı anketler UMP ile FN'nin baş başa gittiğini belirtiyor.

Sosyalistler üçüncü

Sosyalist Parti'nin ise oy kaybı yaşadığı ve üçüncü olmasının beklendiği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın partisinin oy oranı, belediye seçimleri ile AB seçimlerinde de düşüş yaşamıştı.

Seçimler öncesinde yapılan anketler FN'nin birinci parti gelebileceğini gösteriyordu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Başbakan Manuel Valls yaptığı açıklamada, FN'nin birinci parti gelmemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve sonuçların FN'nin Fransa siyasetindeki en büyük güç olmadığını gösterdiğini söyledi.

Marine Le Pen ise partisinin çok büyük bir oy elde ettiğini söyledi ve Valls'ı istifaya çağırdı.

Seçimlerin ikinci turu 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İkinci turda UMP ve FN'nin arasında çekişme yaşanması bekleniyor.

Seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 43 olduğu, bunun 2011'deki yerel seçimlerin üzerinde olduğu belirtiliyor.