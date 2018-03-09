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Ekonomi

Fransa'da sanayi üretimi Ocak'ta sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) – Fransa’da sanayi üretimi Ocak ayında enerji ve imalat sektöründeki düşüşlere bağlı olarak aylık bazda yüzde 2

09 Mart 2018 14:18

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) – Fransa’da sanayi üretimi Ocak ayında enerji ve imalat sektöründeki düşüşlere bağlı olarak aylık bazda yüzde 2.0’lik bir sert düşüş yaşadı.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisinde sanayi üretimi Ocak ayında Wall Street Journal’ın anket sonuçlarınca aynı seviyede kalması beklenirken, yüzde 2.0 düştü.

2017 yılında güçlü bir ekonomik performans sergileyen Fransa’da imalat Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 düşerken, enerji ve su üretimi yüzde 6.7’lik bir düşüş yaşadı. Tekstil, kimyasal, ilaç, kauçuk ve metal sektörlerinde de üretim düştü. Öte yandan makine üretimindeki artışa bağlı olarak ekipman üretimi yüzde 1.4 yükseldi.

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