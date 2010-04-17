Fransa'da Roj TV operasyonları

T24 -

Güvenlik güçleri tarafından önceki sabah, başkent Paris'te faaliyet gösteren ve terör örgütü televizyonu Roj TV ile ticari ilişkileri olduğu öne sürülen bir prodüksiyon şirketinin hissedarlarının evlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hissedarların evlerinde geniş çaplı arama yapan polisin, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.





Fransa polisi, 9 Mart 2010 tarihinde aynı prodüksiyon şirketine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonlarda, terör örgütüne finansman desteği sağladığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına almıştı.





Diğer Avrupa ülkeleri ile şubat ayında eş zamanlı operasyon düzenleyen Fransız polisi, Marsilya, Montpellier, Draguignan ve Grenoble kentlerinde terör örgütüne kadro ve finansman temini faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen 30 kişiyi gözaltına alarak, haklarında soruşturma başlatmıştı.





Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından operasyonlar sonrasında yapılan basın açıklamasında, Fransa'nın, topraklarında terör örgütü PKK ile her türlü mücadeleyi verdiği belirtilerek, Avrupa Birliğinin terör örgütü listesinde yer alan örgütün, finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların sürdürüleceğine işaret edilmişti.







Bu arada, Mültecileri ve Vatansızları Koruma Fransız Ofisi (OFPRA) tarafından yayımlanan ''2009 Yılı Raporu''nun Türkiye ile ilgili bölümünde, terör örgütü PKK mensuplarının başvurularının artık kabul edilmeyeceği kaydedildi.