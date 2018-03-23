T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da rehine krizi

Fransa'nın güneyindeki bir süpermarketi basan silahlı bir saldırganın sekiz kişiyi rehin aldığı bildirildi. Polis rehineleri kurtarmak için operasyon düzenliyor.

23 Mart 2018 17:26

Fransız yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında rehine krizi yaşanıyor.

Kasabadaki süpermarketi basan silahlı bir kişi, içerideki kişileri rehin aldı. Reuters rehine sayısının sekiz olduğunu duyurdu.

Trebes Belediye Başkanı olayda iki kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, çevredeki kişileri olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

IŞİD iddiası

Fransız savcılığı, saldırganı IŞİD'e bağlılığını ilan etmiş bir kişi olarak tanımladı.

Süpermarkete düzenlenen kurtarma operasyonuna terörle mücadele ekipleri de destek veriyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "çok ciddi bir durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi. Fransız terörle mücadele savcıları olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa'da IŞİD'in 2015 yılında düzenlediği Paris saldırılarının ardından olağanüstü hâl ilan edilmişti. 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası uygulanan OHAL, geçen Ekim ayı sonu itibarıyla kaldırılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

AFP,Reuters/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaTrebesBelediye BaşkanıIŞİDBaşbakanı Edouard PhilippeParisOHALEkimDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24