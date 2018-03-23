Fransa'da rehine krizi

Fransız yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında rehine krizi yaşanıyor.

Kasabadaki süpermarketi basan silahlı bir kişi, içerideki kişileri rehin aldı. Reuters rehine sayısının sekiz olduğunu duyurdu.

Trebes Belediye Başkanı olayda iki kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, çevredeki kişileri olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

IŞİD iddiası

Fransız savcılığı, saldırganı IŞİD'e bağlılığını ilan etmiş bir kişi olarak tanımladı.

Süpermarkete düzenlenen kurtarma operasyonuna terörle mücadele ekipleri de destek veriyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "çok ciddi bir durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi. Fransız terörle mücadele savcıları olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa'da IŞİD'in 2015 yılında düzenlediği Paris saldırılarının ardından olağanüstü hâl ilan edilmişti. 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası uygulanan OHAL, geçen Ekim ayı sonu itibarıyla kaldırılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

AFP,Reuters/BÖ,CÖ

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