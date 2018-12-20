Fransa'da polisten iş yavaşlatma eylemi

Charles de Gaulle Havaalanı’nda Fransız polisi iş yavaşlatma eylemi yaptı. Pasaport sıralarında uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan eylem dışında Paris çevresinde birçok karakol da yalnızca acil çağrılarla ilgilendi.

Fransa’da bu kez polisler protesto ediyor. 5 haftadır devam eden “Sarı Yelek” eylemlerinde görev alan polislere verilen 300 Euro prim, polisler tarafından yeterli bulunmadı. Polis sendikaları çalışma koşulları ve maaşlara tepki olarak ülke çapında eylem yapabileceklerini belirtti.

France24'ün haberine göre İçişleri Bakanı, polislerle anlaşmaya varmak için görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Aşırı çalışma, yeterince takdir görmeme ve maaşların yetersizliği polislerin şikayetleri arasında yer alıyor.