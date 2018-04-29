Fransa'da polisler kötü çalışma şartlarını gösteren fotoğraf yarışması başlattı

Köhne binalar, tıkanmış pisuvarlar, bozuk arabalar… Bütün bunlar Fransa'da polislerin çalışma şartlarının kötülüğünü göstermek için düzenledikleri fotoğraf yarışmasına gönderilen resimler arasında yer alıyor.

Ulusal ve Bağımsız Polis Sendikası (UPNI) tarafından düzenlenen yarışmaya katılım 10 Eylül tarihine kadar sürecek. Fakat şimdiden yüzlerce fotoğraf gönderilmiş durumda.

Kendisini "apolitik" olarak tanımlayan sendika, geçen yıl Ekim ayındaki protestolar sırasında kurulmuştu.

Sendikaya göre yarışmanın amacı "bazı polis ofislerindeki günlük yaşamın gizli kalan kısımlarını göstermekti."

UPNI, fotoğraflarda gözükenleri "buzdağının ucu" olarak niteliyor.

Bunların arasında çalışmayan polis araçları da bulunuyor.

Ulusal Polis Genel Müdürlüğü ise fotoğrafların bazılarının eski tarihli olduğunu öne sürüyor.

UPNI bir açıklama yaparak "Liderlerimizin ve yurttaşlarımızın bilmesini isteriz ki; eğer güvenlik pahalı geliyorsa karşılaşacağımız şey güvensizliktir" dedi.

Fotoğraflar gazeteciler tarafından doğrulanmamış olsa da UPNI, yarışma bittikten sonra gazetecileri fotoğraflarda yer alan bazı alanlara götürme sözü verdi.

UPNI'nın Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar bunun utanılacak bir durum olduğunu söylerken, bazıları da bu ofislerin polislerin uzun saatler çalışmasına elverişli olmadığını yorumunda bulundu.

Art arda gelen cihatçı saldırılar ve toplumsal olaylar, son yıllarda polislere ekstra yük getirdi. Bazı polisler yeni görevler yüklenmek zorunda kalırken, bazıları da maaş almadan fazla mesai yapma zorunluluğu veya izinlerinin iptal olmasıyla karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda polis güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduklarını ancak bu risklerle başa çıkma imkânlarının bulunmadığını söylüyor.

Sorunlar geçen yıl Ekim ayında dört polis memurun gençler tarafından molotof kokteyliyle saldırıya uğraması ve bir polisin hayati risk atlatması sonucu zirve yaptı.

Çok sayıda polis, çalışma şartlarını protesto etmek için sokağa çıktı.

UPNI'ye gönderilen diğer fotoğraflarda da harabeye dönmüş tesisler gözüküyor.

Geçen yıl Ekim ayında Fransa hükümeti, polis binaları ve ekipmanlarının yenilenmesi için 250 milyon euro ödemeyi vadetti.

UPNI ise bu fonun çoğunun terörle mücadele faaliyetlerine harcandığını savunarak, Fransa'da kamu borcunu sınırlamayı hedefleyen yeni hükümetin altında koşulların daha da kötüleşmesinden endişeleniyor.

Fotoğraf yarışmasının 10 Eylül'de sonlanmasının ardından bir kazanan fotoğraf seçilecek. 16 Eylül'de ise bir fotoğraf galerisi yayınlanacak.