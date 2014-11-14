Fransa'da polisin gaz bombası kullanması yasaklandı!

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, polisin, protesto gösterilerini bastırmak için kullandığı gaz bombalarını yasaklama kararı aldı.

Cazeneuve, düzenlediği basın toplantısında, ekimde ülkenin güneyinde düzenlenen çevreci eylemde söz konusu bombanın kullanımı sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi üzerine bu kararın alındığını söyledi.

Konuyla ilgili müfettişlerin hazırladığı raporları incelediğini belirten Cazeneuve, "Bu tür bir bombanın kullanımı, 21 yaşında genç bir insanın ölümüne yol açtı. Böyle bir olayın tekrarlanmasını istemiyorum ve bu yüzden kamu düzenini sağlamak için güvenlik güçlerinin bu bombayı kullanmasını yasaklıyorum" ifadesini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Sivens Ormanı'nın yok olmasına yol açacak baraj inşasını engellemek üzere düzenlenen çevreci eylemlerde jandarmanın kullandığı saldırı amaçlı gaz bombası, Remi Fraisse isimli gencin ölümüne yol açmıştı.

Tarn bölgesi yerel meclisinde geçen ay yapılan oylamada, gencin ölümüne yol açan çevreci eylemlerin ardından, baraj inşasının askıya alınması kararı çıkmıştı.

Çevreci gencin ölümü, hükümete dışarıdan destek veren Yeşil ve Çevresi Parti ile iktidardaki Sosyalist Parti arasında krize dönüşmüştü.

Savcılık soruşturması sonucunda, gencin jandarmanın attığı saldırı amaçlı gaz bombası sonucu öldüğü kesinleşmişti.