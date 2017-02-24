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Dünya

Fransa'da polis şiddetine öfke dinmiyor: 16 lise işgal edildi

Paris'te birçok lisenin giriş kapısına çöp konteynırlarla barikat kuruldu

24 Şubat 2017 00:38

Fransa'da silah bir gencin kimlik kontrolü sırasında polis şiddetine maruz kalması ve copla tecavüze uğramasının ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor. Başkent Paris'te öğrenciler 16 liseyi işgal ederken, kent merkezinde düzenlenen protestolarda öğrenciler polisle çatıştı.

Yerel yetkililer, başkentte 16 lisenin protestolar nedeniyle 'felç olduğunu', eğitime ara verildiğini kaydetti. Birçok lisenin giriş kapısına çöp konteynırlarla barikat kuruldu. Bazı liselerde ateş yakıldığı kaydedildi.

 

'Theo için intikam'

 

Sputnik’te yer alan habere göre, Paris'in merkezinde, aralarında maskeli olanların da yer aldığı çok sayıda öğrenci, kurulu bulunan polis barikatını kırmaya çalışarak, emniyet görevlileriyle çatıştı. Birçok araç ve banka ATM'sinin zarar gördüğü olaylarda öğrenciler polise kaldırım taşı atarken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla cevap verdi.

Öğrenciler, 3 hafta önce kimlik kontrolü sırasında bir polisin tecavüzüne uğrayan gence atıfta bulunarak 'Theo için intikam' sloganları attı.

Çatışma sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.

Eğitim bakanından itidal çağrısı

Fransa'da 3 haftadır dinmeyen protestolar nedeniyle Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, itidal çağrısında bulundu: "gençlerin Theo olayına dair hisleri anlaşılır. Ancak yargının işlemesine izin verilmemelidir. Şiddet kabul edilemez."

 

Ne olmuştu?

 

Paris'te Seine Saint Denis banliyösünün Aulnay-sous-Bois bölgesinde 2 Şubat Perşembe günü rutin kimlik kontrolü yapan 4 polis memuru, 22 yaşındaki gence copla tecavüz etmişti. Birçok kişinin gözü önünde yaşanan olay sonrasında 'Theo' adlı genç ambulansla hastaneye kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti.

Hastanede tedavisi süren gence 60 gün iş göremez raporu verilirken, tecavüz, olay sırasında yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Bobigny Savcılığı, saldırıya ilişkin 4 polisi açığa alırken, polislerden biri hakkında 'cinsel saldırı', diğerleri için ise 'kasti şiddet' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı François Hollande, Theo'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılacağını açıklamıştı.

 

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