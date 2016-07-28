T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da plajlar askere ve polise emanet

Fransız hükümetinin aldığı kararla 23 bin asker ve polis turistik bölgelerini koruyacak

28 Temmuz 2016 19:33

Fransa'da art arda gerçekleşen terör saldırılarından sonra tatil bölgelerinde alınan güvenlik önlemlerinde yeni bir aşamaya geçildi. Alınan son karara göre Fransa'daki tatil bölgelerini polis ve asker koruyacak.

hürriyet'in haberine göre; Fransa'da terör saldırıları korkusu altında devam eden yaz sezonunda turistleri korumak için tatil bölgelerindeki plajlarda, AVM'lerde ve havalimanlarında alınan önlemler artırılmaya başlandı.

İngiliz The Times gazetesi, IŞİD'in bir sonraki hedefinin ülkedeki turistler olabileceği korkusuyla alınan önlemlerinin artırıldığını belirtti. 

Fransız hükümetinin aldığı kararla 23 bin asker ve polis turistik bölgelerini koruyacak.

 

Plajlara sırt çantasıyla girmek yasaklandı

 

Artırılan güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak, Cannes'ın Riviera şehrinde ve ülkede bulunan bazı plajlara sırt çantasıyla girmesi yasaklandı. Kurala uymayanların plajlara girişine izin verilemeyeceği ve cezalandırılabileceği ifade edildi.

 

Festivaller, konserler de asker ve polis tarafından korunacak

 

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve bu yaz gerçekleşecek 56 festival, açıkhava konseri ve etkinliğin asker ve polis tarafından korunacağını açıkladı. Daha önce etkinlikleri koruyan güvenlik görevlilerinde yanlızca cop ve kelepçe bulunuyordu. 

Nice saldırısından beri zaten diken üstünde olan Fransız hükümeti, son yaşanan kilise saldırısıyla birlikte terkrardan ülkedeki güvenlik zaafiyetiyle yüzleşmek zorunda kalmıştı.

Çarşamba günü Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı François Hollande, art arda yaşanan terör saldırılarından sonra iyice gerilen halkı rahatlatacak yeni yollar aramıştı.

ETİKETLER

fransaışidpolisaskersahilnice

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24