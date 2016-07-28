Fransa'da plajlar askere ve polise emanet

Fransa'da art arda gerçekleşen terör saldırılarından sonra tatil bölgelerinde alınan güvenlik önlemlerinde yeni bir aşamaya geçildi. Alınan son karara göre Fransa'daki tatil bölgelerini polis ve asker koruyacak.

hürriyet'in haberine göre; Fransa'da terör saldırıları korkusu altında devam eden yaz sezonunda turistleri korumak için tatil bölgelerindeki plajlarda, AVM'lerde ve havalimanlarında alınan önlemler artırılmaya başlandı.

İngiliz The Times gazetesi, IŞİD'in bir sonraki hedefinin ülkedeki turistler olabileceği korkusuyla alınan önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Fransız hükümetinin aldığı kararla 23 bin asker ve polis turistik bölgelerini koruyacak.

Plajlara sırt çantasıyla girmek yasaklandı

Artırılan güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak, Cannes'ın Riviera şehrinde ve ülkede bulunan bazı plajlara sırt çantasıyla girmesi yasaklandı. Kurala uymayanların plajlara girişine izin verilemeyeceği ve cezalandırılabileceği ifade edildi.

Festivaller, konserler de asker ve polis tarafından korunacak

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve bu yaz gerçekleşecek 56 festival, açıkhava konseri ve etkinliğin asker ve polis tarafından korunacağını açıkladı. Daha önce etkinlikleri koruyan güvenlik görevlilerinde yanlızca cop ve kelepçe bulunuyordu.

Nice saldırısından beri zaten diken üstünde olan Fransız hükümeti, son yaşanan kilise saldırısıyla birlikte terkrardan ülkedeki güvenlik zaafiyetiyle yüzleşmek zorunda kalmıştı.

Çarşamba günü Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı François Hollande, art arda yaşanan terör saldırılarından sonra iyice gerilen halkı rahatlatacak yeni yollar aramıştı.