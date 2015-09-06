Fransa'da plaj kapatan Suudi Kralı bu kez Washington D.C.’nin en lüks otelini kiraladı

Ağustos ayı başında Fransa’da plaj kapatmasıyla gündeme gelen Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Suud, ABD ziyareti kapsamında Washington D.C.’nin en lüks oteli Four Seasons’ın tüm odalarını kiraladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Salman ocak ayında Kral Abdullah bin Abdülaziz’in vefatı sonrası tahta geçmesinin ardından ABD’ye ilk ziyaretini düzenledi.

ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmek için Washington D.C.’ye hareket eden Kral Salman, üç gün konaklamak için şehrin en lüks otelleri arasında yer alan Four Seasons’ı kapattı.

Toplamda 222 odası bulunan otelin tüm odalarının kiralanması nedeniyle, otelde konaklayan müşteriler başka otellere yönlendirildi. Günlük oda fiyatı 500 ila 1000 dolar arası olan otelde 79 yaşındaki Kral’ın zevkine uygun bazı düzenlemeler de yapıldı. Otel içerisine ve girişine kırmızı halı serilirken, otel içerisine altın kaplama mobilyalar yerleştirildi. Görgü tanıkları, “Otelin her yerine altın aynalar, altın ahizeler, altın kaplama masalar ve hatta altın kapalama raflar yerleştirildi” ifadelerinde bulundu.

Kendisine kraliyet süiti

Kral otelin en pahalı ve lüks odası olan ‘Kraliyet Suiti’ni ayırttı. 4 bin metrekarelik suitte, mermer kaplama banyo, özel mobilyalarla döşenmiş teras ve basın görüşmeleri için özel bir oda bulunuyor. Suit fiyatları gecelik 1000 dolardan başlıyor. ABD merkezli Fox News televizyonu, otel temsilcisiyle görüşme yaptıklarını ancak görevlinin bilgileri doğrulama ve yalanlama yetkisi olmadığını aktardı. Ayrıca Kral gezi kapsamında Maryland’daki Andrews Askeri Üssü’ne yüze yakın araçtan oluşan bir kafile ile gitti. Suudi Kral Salman daha önce Fransa tatili sırasında plaj kapatması ile gündeme gelmiş, tatil 150 binden fazla kişinin şikayeti yüzünden son bulmuştu.