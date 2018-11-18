Fransa'da petrol vergisi protestosunda bir kişi öldü

Mahmut Can Emir / İstanbul 18 Kasım (DHA) – Fransa’da Cumartesi günü farklı bölgelerde düzenlenen petrol vergisi protestosuna katılan toplam yaklaşık 283 bin kişiden en az biri öldü, sekizi ağır 227 kişi yaralandı.

Artan petrol vergilerini protesto etmek için ülkede çoğunluğu sakin geçen iki bin civarı protesto düzenlendi, pek çok yol ve bulvar protestocular tarafından saatlerce ulaşıma kapatıldı.

Polisin göstericilere müdahalesi sonrasında toplam 117 kişi tutuklanırken 73 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Verilen mesaj ilgili kişilere ulaştı. Hükümet, bu protestolara dikkatle yaklaşıyor, halkın satın alma gücüyle ilgili endişelerini cevapsız bırakamayız” dedi.