Fransa'da peçeli cumhurbaşkanı adayı

T24 - Peçenin yasak olduğu Fransa'da peçeli bir kadın gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olduğunu bildirdi.





ntvmsnbc haberine göre, Fas kökenli Kenza Drider adlı 32 yaşındaki kadın, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Nisan 2012'de ilk turu yapılacak seçime serbest aday olarak katılmak istediğini duyurdu.

Peçeli kadının duyurusu gerçek olmaktan çok medyatik amaçlı değerlendiriliyor. Zira yüzün tamamını örten peçe yasak olduğundan Fransa'da peçeli bir kadının Cumhurbaşkanı seçilmesi imkânsız. Dahası, aday olabilmek için en az 500 seçilmiş vekilden (parlamenter veya yerel yönetici) imza almak gerekiyor. Bu da peçeli bir kadın için mümkün görünmüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen peçeli kadının arkasında, peçe yasağına karşı mücadele veren ve bu amaçla "Anayasama Dokunma" adlı bir eylem grubu oluşturan Raşid Nekkaz'ın olduğu ortaya çıktı. İnternet ve emlak sektörlerindeki şirketleri sayesinde servet edinen Arap kökenli Nekkaz, Temmuz 2010'da polemik bir açıklama yapıp, peçe yasağı nedeniyle para cezası alan kadınların cezalarını ödeyeceğini duyurmuştu. Nekkaz aynı açıklamayı geçtiğimiz günlerde Hollanda'daki peçe yasağı konusunda yapmıştı.







