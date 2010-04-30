Fransa'da peçeli çarşafa 150 avro ceza

T24-



Le Figaro’ya göre, tasarı iki maddeden oluşacak.



Hiç kimsenin yüzünü kamuya açık yerlerde kapatamayacağına vurgu yapılacak tasarıda, bunu ihlal edenlere 150 avro para cezası kesileceği uyarısı yapılacak.



İkinci maddedeyse, bu tür giysinin giyilmesi için baskı, tehdit ve şiddet uygulayanlardan bir yıla kadar hapis ve 15 bin avroya kadar para cezası istenebileceği vurgulanacak.



Yasa tasarısı, 15 Mayıs tarihinde bakanlar kuruluna getirilecek.



Tasarının meclisten sonra senatoda da kabul edilerek Eylül ayın ortalarında yasalaşması bekleniyor,(aa).