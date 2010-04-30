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Dünya

Fransa'da peçeli çarşafa 150 avro ceza

Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısının, ihlallerde bulunanlara 150 avro para cezası i&ccedi

30 Nisan 2010 03:00

T24- Le Figaro gazetesi, tasarının, zorla peçeli çarşaf giyilmesi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 15 bin avroya kadar para cezası istenmesini öngördüğünü bildirdi.


Le Figaro’ya göre, tasarı iki maddeden oluşacak.


Hiç kimsenin yüzünü kamuya açık yerlerde kapatamayacağına vurgu yapılacak tasarıda, bunu ihlal edenlere 150 avro para cezası kesileceği uyarısı yapılacak.


İkinci maddedeyse, bu tür giysinin giyilmesi için baskı, tehdit ve şiddet uygulayanlardan bir yıla kadar hapis ve 15 bin avroya kadar para cezası istenebileceği vurgulanacak.


Yasa tasarısı, 15 Mayıs tarihinde bakanlar kuruluna getirilecek.


Tasarının meclisten sonra senatoda da kabul edilerek Eylül ayın ortalarında yasalaşması bekleniyor,(aa).

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