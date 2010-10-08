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Dünya

FRANSA'DA PEÇELİ ÇARŞAF YASAĞINA ONAY PARİS (A.A)

08 Ekim 2010 14:58

-FRANSA'DA PEÇELİ ÇARŞAF YASAĞINA ONAY PARİS (A.A) - 08.10.2010 - Fransa'da Anayasa Mahkemesi, yüzü örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın cumhuriyet ilkelerine uygun olduğuna hükmeden mahkeme, bununla birlikte, dini yerlerde ibadetlerini yapanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması yolunda çekince koydu. Yasa 13 Temmuzda mecliste, 14 Ekim tarihinde de senato genel kurulunda oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.    Yasa, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysi için baskı yapanlara da bir yıl hapis ile 30 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Daha önce bu para cezasının 15 bin avro olacağı duyurulmuştu. Eğer baskı yapılan kişi 18 yaşın altındaysa, bu ihlalden istenebilecek ceza iki misline çıkabilecek.  Sağlık nedenleri yüzünden maske takmak zorunda kalanlar, eskrim gibi sporları yaparken yine yüzüne maske takmak zorunda kalanlar, karnaval, bayram ve maskeli balolarda yüzü de kapatan giysi, yasak dışında tutulacak.  Yasa, onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girmeyecek ve altı aylık ''kamuyu bilinçlendirme'' kampanyası düzenlenecek. Fransa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele dernekleri tasarıya şiddetle karşı çıkmıştı. Fransa'da yaklaşık 2 bin civarında kadının peçeli çarşaf giydiği tahmin ediliyor. Yasaya karşı çıkanlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidecekleri uyarısında bulunmuşlardı.

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