-Fransa'da peçe yasağından sonra ilk mahkumiyetler PARİS (A.A) - 22.09.2011 - Fransa'da peçe yasağının nisan ayında yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez iki kadın bu yasayı ihlal suçundan mahkum oldu. Paris mahkemesi, 32 yaşındaki Hind Ahmas'ı 120 avro, 36 yaşındaki Najate Nait Ali isimli kadını ise 80 avro para cezasına çarptırdı. Kadınların avukatı basına yaptığı açkılamada, karara itiraz için temyiz mahkemesine gideceklerini buradan bir sonuç alamamaları halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.