Fransa'da peçe yasağı yürürlükte

T24- İngiliz basını, Fransa'da yürürlüğe giren peçe yasağını yazdı. Geçen yıl 1,900 kadın peçe taktığı Fransa'da, 32 yaşındaki Tunus kökenli peçe giymiş bir kadın evden mümkün olduğunca daha az çıkacağını söyledi.









Independent iç sayfalarında yer verdiği haberinde, ''Fransa'nın peçe giymenin yasak olduğu bir güne uyandığını'' anımsatıyor.

Geçen yıl ekim ayında kabul edilen ve kamuya açık yerlerde kadınların yüzünün kapatılmasını yasaklayan düzenlemenin ilk başta hem sol hem de sağdan siyasetçiler tarafından desteklendiğini kaydeden gazete, ''Kadın haklarının savunulması ve Fransa'nın özgürlükçü, laik geleneklerinin yeniden ifadesi olarak görülüyordu. Ayrıca İslamın radikal ve hoşgörüye kapalı yorumuna karşı da bir yöntem olarak algılanıyordu'' diyor.

Solcu milletvekillerinin ise, Sarkozy'nin giderek daha fazla İslam karşıtlığı olarak görülen tavırlarıyla bağlantılı görülmek istemedikleri için çekimser yaklaştığı düzenleme, hükümetin geçen hafta başlattığı İslam ve laik devlet tartışması ve yeni İçişleri Bakanı'nın Müslümanların sayısının artmasının sorun yaratacağı sözleriyle içiçe girme riski taşıyor uyarısında bulunuyor Independent.

Gazete'nin Paris'teki muhabirinin görüştüğü 32 yaşındaki Tunus kökenli peçe giymiş bir kadın ise, ''yasaya uymaya karar verdiğini, ama evden mümkün olduğunca daha az çıkacağını söylüyor. Ne kadar aptalca ve inançlarıma ne kadar aykırı olduğunu düşünsem de yasanın, Fransa'nın yasası olduğunu kabul ediyorum'' diyor.

Fransız istihbaratının verilerine göre, geçen yıl 1,900 kadın peçe takıyordu Fransa'da.

Habere göre, peçe yasağı Fransa'daki müslüman toplumda da bölünme yaratmış. Kimi müslüman liderler, peçenin dinin emri olduğunu reddediyor. Bazıları yasağı desteklerken bazıları da yasağın doğrudan İslam'a saldırı olarak görülme ve genç Müslümanların radikal imamların peşine takılmasına neden olma riski bulunduğuna dikkat çekiyor.