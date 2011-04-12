T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da peçe yasağı yürürlükte

İngiliz basını, Fransa'da yürürlüğe giren peçe yasağını yazdı.

12 Nisan 2011 03:00

T24- İngiliz basını, Fransa'da yürürlüğe giren peçe yasağını yazdı. Geçen yıl 1,900 kadın peçe taktığı Fransa'da, 32 yaşındaki Tunus kökenli peçe giymiş bir kadın evden mümkün olduğunca daha az çıkacağını söyledi.




Independent iç sayfalarında yer verdiği haberinde, ''Fransa'nın peçe giymenin yasak olduğu bir güne uyandığını'' anımsatıyor.

Geçen yıl ekim ayında kabul edilen ve kamuya açık yerlerde kadınların yüzünün kapatılmasını yasaklayan düzenlemenin ilk başta hem sol hem de sağdan siyasetçiler tarafından desteklendiğini kaydeden gazete, ''Kadın haklarının savunulması ve Fransa'nın özgürlükçü, laik geleneklerinin yeniden ifadesi olarak görülüyordu. Ayrıca İslamın radikal ve hoşgörüye kapalı yorumuna karşı da bir yöntem olarak algılanıyordu'' diyor.

Solcu milletvekillerinin ise, Sarkozy'nin giderek daha fazla İslam karşıtlığı olarak görülen tavırlarıyla bağlantılı görülmek istemedikleri için çekimser yaklaştığı düzenleme, hükümetin geçen hafta başlattığı İslam ve laik devlet tartışması ve yeni İçişleri Bakanı'nın Müslümanların sayısının artmasının sorun yaratacağı sözleriyle içiçe girme riski taşıyor uyarısında bulunuyor Independent.

Gazete'nin Paris'teki muhabirinin görüştüğü 32 yaşındaki Tunus kökenli peçe giymiş bir kadın ise, ''yasaya uymaya karar verdiğini, ama evden mümkün olduğunca daha az çıkacağını söylüyor. Ne kadar aptalca ve inançlarıma ne kadar aykırı olduğunu düşünsem de yasanın, Fransa'nın yasası olduğunu kabul ediyorum'' diyor.

Fransız istihbaratının verilerine göre, geçen yıl 1,900 kadın peçe takıyordu Fransa'da.

Habere göre, peçe yasağı Fransa'daki müslüman toplumda da bölünme yaratmış. Kimi müslüman liderler, peçenin dinin emri olduğunu reddediyor. Bazıları yasağı desteklerken bazıları da yasağın doğrudan İslam'a saldırı olarak görülme ve genç Müslümanların radikal imamların peşine takılmasına neden olma riski bulunduğuna dikkat çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24