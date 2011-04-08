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Dünya

FRANSA'DA PEÇE YASAĞI BAŞLIYOR PARİS (A.A)

08 Nisan 2011 19:27

-FRANSA'DA PEÇE YASAĞI BAŞLIYOR PARİS (A.A) - 08.04.2011 - Fransa'da kamuya açık yerlerde peçe yasağı pazartesi günü resmen başlıyor. Parlamentoda ekim ayında kabul edilen yasa, kamuya açık yerlerde, ''güvenlik gerekçesiyle'' peçe takılmasına yasak getiriyor. Yasağı ihlal edenlere 150 avro para cezası veya zorunlu vatandaşlık stajı alma şartı uygulanacak. Kadınlara zorla peçe takması için baskı yapanlara ise bir yıl hapis veya 30 bin avroya kadar para cezası verilebilecek. Eğer, söz konusu genç kız 18 yaşından küçükse, bu ceza 60 bin avroya kadar çıkabilecek. Hükümet, geçen ay parlamentoda kabul edilen peçe yasağıyla ilgili olarak bilgilendirme kampanyası başlatmış, yayımladığı genelgeyle, yasayla ilgili olarak bakanlıklar ve valilerden, kamuoyunu ayrıntılı bir şekilde aydınlatmalarını istemişti. Fransa'da yaklaşık 2 bin kadının peçe taktığı tahmin ediliyor. Yasa, ülkede sivil toplum örgütleri ve Müslüman derneklerinin tepkisine yol açmıştı.

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