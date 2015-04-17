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Dünya

Fransa'da patlama: Biri Türk iki kişi öldü

Fransa'nın güneyindeki Pont Saint Esprit şehrinde meydana gelen patlamada biri Türk, iki kişi öldü

17 Nisan 2015 12:20

Fransa'nın güneyindeki Pont Saint Esprit şehrinde meydana gelen patlamada biri Türk, iki kişi öldü; bir Türk de ağır yaralandı.

Le Dauphiné Libéré gazetesinin haberine göre, şehir merkezinde sabah saatlerinde gerçekleşe ve gaz sızıntısından meydana geldiği düşünülen patlama, üç katlı bir binanın giriş katında gerçekleşti. 

Engin Akgürbüz  DHA'da yayımlanan haberine göre, patlamada ölen iki kişiden birinin isminin Fatma Sakin Ak olduğu; aynı aileden Nurdan Ak'ın da ağır yaralı olarak Nîmes Devlet Hastanesi'ne helikopter ile kaldırıldığı belirtildi.

Sabah saat 10 sularında meydana gelen patlamanın olduğu üç katlı binada itfaiye ekiplerinin kontrol çalışmaları sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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