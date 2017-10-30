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Dünya

Fransa'da Papa heykelinin haçı laikliğe zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Papa 2

30 Ekim 2017 19:12

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Papa 2. John Paul’un Fransa’daki bir heykeli 2006’dan beri ciddi bir tartışmaya konu oluyor: Ploërmel eyaletindeki Papa heykelinin üzerindeki haçın kamusal alanı ihlal etmesi ve laik bir ülkede bunun olmaması gerektiği sebebiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verdildi.
Fransa’nın en yüksek mahkemesi, heykelin üzerindeki haçın ülkede \"Kilise ve Devlet işlerinin ayrılması kanununu\" ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme kararında Papa’nın ve üzerindeki kemerin kalabileceğini söyleyerek haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını istedi.
Ayrıca Yargıtay 2006 yılından beri büyük tartışmalara yol açan davada Brittany komününün son yıllarda heykelin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürüten Ulusal Özgür Düşünce Federasyonu’na 3 bin Euro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.
Polonya Başbakanı Beata Szydło ise “sansürden kurtarmak” için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini söyledi.
Twitter’da da #MontreTaCroix (Haçına sahip çık) hashtagi ile insanlar haç fotoğrafları paylaşarak konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. (Fotoğraflı)

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