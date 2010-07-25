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Dünya

FRANSA'DA ORMAN YANGINI MARSİLYA (A.A)

25 Temmuz 2010 16:31

-FRANSA'DA ORMAN YANGINI MARSİLYA (A.A) - 25.07.2010 - Fransa'nın güneyinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 9 kilometrekarelik bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yangın söndürme kuruluşları, liman kenti Marsilya'nın 30 kilometre batısında yer alan l'Etang de Berre'deki bir petrol rafinerisinin yakınında başlayan yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildiğini bildirdi. Acil durum servislerinden yapılan açıklamada, yüzlerce itfaiyecinin, bölgedeki güçlü rüzgarla şiddetlenen yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi. Yetkililer, bölgede buluan iki bin kadar turistin bir kamp bölgesine götürüldüğünü söylediler.

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