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Dünya

'Fransa'da oral seks 0'a yakın'

Fransa'nın eski Adalet Bakanı Rachida Dati, televizyonda verdiği bir röportaj sırasında "enflasyon" sözcüğüyle, "oral seks" sözcüğünü karıştırd&#

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Fransa'nın eski Adalet Bakanı Rachida Dati, televizyonda verdiği bir röportaj sırasında "enflasyon" sözcüğüyle, "oral seks" sözcüğünü karıştırdı ve Fransızca'nın azizliğine uğradı.


Fransa'nın eski Adalet Bakanı Rachida Dati, Canal Plus'a verdiği röportajda yabancı yatırım fonlarını eleştiriyordu. İşte ne olduysa o sırada oldu ve Dati "inflation" ve "fellation" sözcüklerini karıştırdı. Zira iki kelimenin telaffuzu birbirine çok benziyor.


Rachida Dati, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında "Oral seks sıfıra yaklaşmışken, özellikle ani düşüşler kaydedildiği bir sırada, bazı yabancı yatırım fonlarının yeniden yüzde 20-25'lerde kâr peşinde olduğunu görüyorum. Buysa iş alanında tahribat anlamına gelir" dedi.


Bu konuşmadan birkaç saat sonra Dati'nin video klibi önce Lepost.fr adlı Fransız sitesinde yayımlandı. Ardından YouTube gibi sitelerde hızla yayılmaya ve izlenmeye başladı.


Televizyondaki dil sürçmesine kendi de kahkahalarla gülen Dati, bir radyoya verdiği röportajda çok hızlı konuştuğu için dilinin sürçtüğünü belirtti ve "Çok hızlı konuşmuş olmam herkesi güldürdüyse, gayet iyi birşey bu" dedi.


Bakanlığındaki yönetim tarzı, hakkında çıkan dedikodular, giysileri ve aşk hayatıyla giderek daha çok eleştiri toplamaya başlamış olan Rachida Dati, geçen yıl hükümetteki görevinden ayrılmıştı. Halen Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Dati, ayrıca Paris'te şık bir mahalle olan 7. bölgenin belediye başkanlığını yürütüyor.


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