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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da olağanüstü hale devam kararı

Fransa hükümeti, Paris’te geçen kasım ayında meydana gelen terör saldırılarının ardından ilan ettiği olağanüstü hal uygulamasını uzattı.

03 Şubat 2016 21:54


Fransa'da hükümet, geçen kasım ayındaki terör saldırılarının ardından ilan ettiği olağanüstü hal uygulamasını mayıs ayının sonuna kadar uzattı.

Fransa hükümeti, aynı zamanda terörle mücadelede yeni önlemler de almayı planlıyor. Hükümet, terörle mücadelede polise ve savcılara özel yetkiler veren tartışmalı bir yasa tasarısı da hazırladı.

Tartışmalı tasarı, polisin bazı durumlarda mahkeme kararı olmadan şüphelilerin evlerini arayabilmesine olanak tanıyor. Toplanma yasağı ve muhtemel şüphelilerin ev hapsinde tutulması gibi önlemler de tasarının tartışmalı bulunan noktaları arasında. Güvenlik güçlerinin silah taşımasına ilişkin düzenlemenin de gevşetilmesi planlanıyor.

Tasarı Suriye ya da Irak'tan Fransa'ya dönen cihatçıların daha kolay gözaltına alınabilmesini de öngörüyor.

'Hakları kısıtlanacak'

Hükümet sözcüsü, öngörülen önlemlerle güvenlik birimlerinin daha 'verimli' çalışmasının hedeflendiğini vurguladı.

Hükümetin önlemlerine eleştirel bakanlar ise 'reform adı altındaki bu önlemlerin vatandaşların özgürlük haklarını kısıtlayacağını, soruşturma savcılarının bağımsızlığının da tehlikeye düşeceğini' dile getiriyorlar.

'Yargı zaafa uğratıldı'

Üst düzey bazı Fransız yargıçları hafta başında yaptıkları açklamada, Fransa'da yargının 'zaafa uğratıldığı' uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin reform tasarısına ilişkin olarak görüşmelere Fransa Ulusal Meclisi'nde mart ayı başında başlanacak. Hükümetin olağanüstü hali uzatma kararının da parlamentodan geçmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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