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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da olağanüstü hal uzatıldı

Paris'teki terör saldırıları nedeniyle başlatılan olağanüstü hal mayıs sonuna kadar uzatıldı.

17 Şubat 2016 10:31


Paris'in ağır terör saldırılarına hedef olmasının üç ay ardından Fransa parlamentosu olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasını onayladı.

Olağanüstü halin mayıs ayı sonuna kadar uzatılması büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Teklif geçen hafta Fransa Senatosu'nda da kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı François Hollande, kriz durumlarında güvenlik makamlarına geniş yetkiler tanıyan olağanüstü hal uygulamasını, 130 kişinin öldürüldüğü 13 Kasım'daki terör saldırıları nedeniyle ilan etmişti. Süresi 26 Mayıs'ta dolacak olan olağanüstü hal yasası hakim kararı olmadan evlerde arama yapılmasına, toplanma yasağı ilan edilmesine ve tehlikeli şahısların ev hapsine alınmasına imkan tanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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