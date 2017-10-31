Fransa'da olağanüstü hal sona eriyor

Çeviri - Gonca Tokyol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’teki terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin yarın (1 Kasım) sona ereceğini açıkladı.

Independent’ın haberine göre Macron, olağanüstü halin yerini alan ve aşırıcılıkla mücadelede polisin elini güçlendiren geniş kapsamlı terörle mücadele yasasını imzaladı.

Sivil toplum örgütlerinin insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdiği tartışmalı terörle mücadele yasası ekim ayı başında Ulusal Meclis’te kabul edilmiş, 19 Ekim’de Senato tarafından kabul edilerek kanunlaşmıştı.

Kasım 2015’te, 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris’teki terör saldırılarının ardından ilan edilen ve 6 kez uzatılan “OHAL’i kalıcılaştıracağı” iddia edilen yasanın 2020 yılı sonuna kadar yürürlükte kalması ve yasa maddelerinin her sene gözden geçirilmesi öngörülüyor.

"Cihat" sempatizanlarının şehir dışına çıkmaları yasaklanabilecek

DW Türkçe’nin tasarının Fransa Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da kabul edilmesinin ardından yayınladığı habere göre, yasa şunları içeriyor:

-İçişleri Bakanı'nın talebi ile herhangi bir suçlama yöneltilmemiş "cihat" sempatizanlarının yaşadıkları kasaba ya da şehir dışına çıkmaları yasaklanabilecek. Eğer yaşadıkları bölgeyi terk etmek isterlerse, elektronik kelepçe takılarak talepleri yerine getirilecek.

-Terörizm ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen bireylerin evleri mahkeme emriyle aranabilecek, arama sırasında bu kişiler gözetim altında tutulabilecek.

-Fransa'daki bölgelerin valileri, cemaat liderinin terörü övdüğüne kanaat getirdiği ibadethaneleri altı aya kadar kapatabilecek. Bu ibadethaneler cami olabileceği gibi, kiliseler ve diğer ibadet mekanları da yasa kapsamında.

Sınır bölgelerinde kimlik kontrolü ve üst araması yapılabilecek

-Yetkililer bir saldırı olmasından şüphelendikleri miting ya da konser gibi etkinlik alanlarına girişlerde sıkı güvenlik önlemleri alabilecek. Bu alanlara girecek olan kişilerin üstü polis ya da özel güvenlik tarafından aranabilecek.

-Güvenlik görevlileri sınır bölgelerinde kimlik kontrolü ve üst araması yapabilecek. Tren garları, havalimanları ve limanlar ile bu bölgelerin 10 kilometre çapındaki civarı da bu uygulamaya dahil edildi.