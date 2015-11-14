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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da olağanüstü hal

Fransa-Almanya karşılaşması sırasında Paris'te meydana gelen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

14 Kasım 2015 03:14


Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa-Almanya karşılaşmasının oynandığı saatlerde stadyum yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği bildirildi. Aynı zamanda Batlacam konser salonunda da rehin alınanlar olduğu açıklandı. Rehine krizinin sürdüğü kentin alarm durumunda olduğu bildirilirken, saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Kesin ölü sayısı henüz kamuoyuna açıklanmadı. BFMTV kanalı ise ölü sayısının en az 60 olduğunu duyurdu.

Maçı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk yarıda satdyumdan ayrılmış ve İçişleri Bakanlığı'na gitmişti. Satdyumda bulunan seyircilerin, maçın bitmesinin ardından yavaşça dışarı çıkarıldığı görüldü.

Fransa'da olağanüstü hal

Saldırılarla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, daha önce görülmemiş şekilde terör saldırıları ile karşı karşıya olduklarını belirterek Fransa genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Bütün sınırların kapatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı, "Fransa güçlü olmak zorunda" diye konuştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kentte bir kriz zirvesi yapılması planlanıyor.

Liderlerden destek açıklaması

Hollande ile birlikte maçı izleyen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier "çokta ve çok üzgün" olduğunu belirtti. Steinmeier, "Fransa'nın yanındayız" diye konuştu. ABD Başkanı Barack Obama da bir açıklama yaparak, Fransa'nın yanında olduklarını belirtti. Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, Obama ayrıntılar hakkında bilgi aldı.

Paris'teki saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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