Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı

Fransa ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanmayı yasaklıyor. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in onayladığı yasak 2018’den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı kararı Fransa’da tartışma konusu oldu.

İlk ve ortaokullarda cep telefonunun yasaklanması uygulaması Fransa’da resmen başlıyor.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer 2018 yılı itibariyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanmayı yasaklayan tasarıyı onayladı. Blanquer uygulamayı, "Bugünlerde çocuklar artık molada oynamıyor, hepsi akıllı telefonlarının önünde ve eğitim açısından bakıldığında bir sorun" ifadeleriyle savundu.

Uygulama aileleri ikiye böldü

Öte yandan okullardaki cep telefon yasağı ebeveynleri ikiye böldü. Uygulamaya karşı çıkan aileler yasağı “çocukların teknolojiden uzaklaştırılması” olarak görüyor. Uygulamaya destek veren aileler de yasakla birlikte öğrencilerin konsantrasyonunun artacağını, bunun da başarıyı getireceğini savunuyor.

Fransa'da, 12 ila 17 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 93'ü cep telefonuna sahip.

Araştırmalar yasaklanması gerektiğini söylüyor

Fransa’da tartışma çıkaran bu kararın alınmasından önce birçok araştırma yapılmış, araştırmalar sonucu yasağın yerinde bir uygulama olduğu sonucu ortaya çıkmıştı.

Araştırmalar çok sayıda öğrencinin cep telefonlarını sınıfta da kullandığını ve bu durumun öğrencinin aleyhine sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Macron da destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da cep telefonunun okullarda yasaklanması gerektiğini düşünenlerden.

Macron, Fransız Cumhurbaşkanı seçilmeden önce okullarda cep telefonunun yasaklanacağını işaretlerini vermişti.