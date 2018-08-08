Fransa'da okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Fransa, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere akıllı telefon yasağı uygulayacak. Öğrenciler yemek saatleri ve teneffüslerde de telefonlarını öğretmenlere teslim edecek. Meclis'ten yeni geçirilen bir yasa ile 3 ila 15 yaş arasındaki çocukların, okul saatlerinde akıllı telefon ve tabletlerini kullanmalarına izin verilmeyecek.

Evrensel’in haberine göre, yeni yasayla birlikte çocuklar akıllı telefonlarını okula getirebilecekler ancak artık onları bir öğretmene teslim etmeleri ve günün sonunda geri almaları gerekecek. Fransa’da 2010 yılında ders saatlerinde telefon kullanımını yasaklayan kanunun üzerine çıkarılan bu yeni düzenleme ile ‘yemek saatleri ve teneffüsler’de de akıllı telefon kullanılamayacak.