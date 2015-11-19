Fransa’da OHAL’in uzatılmasına onay

Fransa Ulusal Meclisi, 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin üç aya çıkarılmasını onayladı.

Mecliste, tüm siyasi partilerin lehte görüş bildirdiği yasa tasarısı 6 “hayır”a karşılık 551 “evet” oyuyla kabul edildi.

Olağanüstü halin uzatılmasını öngören yasa tasarısının yarın da parlamentonun üst kanadı Senato tarafından onaylanması bekleniyor.

Polislerin görevleri dışında silah taşıyabilmelerine imkan veren yasa tasarısında ‘kamu düzeni için tehdit oluşturduğuna inanılan herkesin ev hapsine alınabilmesi, polise mahkeme izni gerekmeksizin arama yapma yetkisi verilmesi, gözaltındaki terör zanlılarının birbirleriyle iletişim kurmalarının önlenmesi’ gibi maddeler bulunuyor.

Paris genelinde toplantı ve gösteri yasağı ise pazar gecesine kadar uzatılırken, sadece cuma günü saldırıların gerçekleştiği yerlerde bazı anma törenlerine izin verilecek. Tiyatro ve konser salonlarında ise güvenlik önlemleri artırılacak.