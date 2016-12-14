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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da OHAL uzatıldı

Fransa'daki olağanüstü hal uygulaması beşinci kez olmak üzere 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatıldı.

14 Aralık 2016 12:57

Fransa'daki olağanüstü hal uygulaması terör tehdidi nedeniyle beşinci kez uzatılıyor. OHAL'in 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatılması Fransa parlamentosunda kabul edildi. Hükümet uygulamanın uzatılmasına, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde saldırı riskinin yüksek olmasını gerekçe gösterdi.

OHAL'in uzatılması için verilen teklif 32 aleyhte ve 5 de çekimser oya karşı 288 oyla kabul edildi. Teklifin senatoda yapılacak perşembe günkü oylamada da kabul edilmesi gerekiyor. Böylece OHAL Fransa'daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri tamamlana kadar yürürlükte kalmış olacak.

Olağanüstü hal uygulaması terörle mücadelede resmi dairelere geniş yetkiler tanıyor. Mahkeme kararı olmadan evlerde arama yapmak, cihatçı şüphelilerine ev hapsi vermek, sokağa çıkma ve gösteri yasağı uygulamak OHAL sayesinde mümkün oluyor. Fransa'daki OHAL uygulaması 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları üzerine ilan edilmişti. Uygulama, 86 kişinin öldüğü temmuz ayındaki Nice saldırısının ardından 4'üncü kez azıtılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,afp/AG/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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