T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa’da OHAL kasımda sonlandırılacak

Fransa Başbakanı Philippe: 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL'den çıkılmasını hedeflediklerini açıkladı

09 Ağustos 2017 22:16

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı basın toplantısında OHAL'den çıkış hakkında bilgi verdi. 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL'den çıkılmasını hedeflediklerini açıklayan Başbakan, "Çok uzun süredir OHAL altında yaşıyoruz, ilk saldırı tarihi olan Kasım 2015'ten beri devam ediyor" dedi.

Fransa'daki OHAL uygulaması Paris'te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan 13 Kasım 2015'teki IŞİD saldırıları üzerine ilan edilmişti. OHAL Fransa'nın çeşitli yerlerindeki saldırlar sonucunda 5 defa uzatılmıştı.

 Edouard Philippe

Philippe, OHAL'in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini ifade etti. OHAL'den çıktıktan sonra da Fransa'nın güvenliğini sağlamak üzere güvenlik için ve terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını belirten Başbakan Philippe, hukuk devleti çerçevesinde Fransızların güvenliğini sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Daimi olarak güvenlik için alarmda olmalarının gerektiğini açıklayan Philippe,"Tehdit büyük ve daimi" dedi.

ETİKETLER

FransaOHALkaldırılıyorterörgüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24