Fransa’da OHAL kasımda sonlandırılacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı basın toplantısında OHAL'den çıkış hakkında bilgi verdi. 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL'den çıkılmasını hedeflediklerini açıklayan Başbakan, "Çok uzun süredir OHAL altında yaşıyoruz, ilk saldırı tarihi olan Kasım 2015'ten beri devam ediyor" dedi.

Fransa'daki OHAL uygulaması Paris'te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan 13 Kasım 2015'teki IŞİD saldırıları üzerine ilan edilmişti. OHAL Fransa'nın çeşitli yerlerindeki saldırlar sonucunda 5 defa uzatılmıştı.

Philippe, OHAL'in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini ifade etti. OHAL'den çıktıktan sonra da Fransa'nın güvenliğini sağlamak üzere güvenlik için ve terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını belirten Başbakan Philippe, hukuk devleti çerçevesinde Fransızların güvenliğini sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Daimi olarak güvenlik için alarmda olmalarının gerektiğini açıklayan Philippe,"Tehdit büyük ve daimi" dedi.