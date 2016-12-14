Fransa'da OHAL beşinci kez uzatıldı

Fransa Ulusal Meclisinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren tartışmalardan sonra hükümetin olağanüstü halin uzatılması konusundaki yasa tasarısı oylandı.

Olağanüstü hali uzatma kararı 32 "Hayır" oyuna karşılık 288 "Evet" oyuyla alındı. Oylamada, milletvekillerinden 5'i ise çekimser oy kullandı.

Böylece 13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te 130 kişinin öldüğü ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların yaşandığı akşam ilan edilen olağanüstü hal beşinci kez uzatılmış oldu.