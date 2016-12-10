Fransa'da OHAL 6 ay daha uzatılıyor

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, olağanüstü hal uygulamasının, 15 Temmuz'a kadar uzatılmasını parlamentoya tavsiye edeceklerini açıkladı.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından basına açıklamada yapan Cazeneuve, "Mevcut terör tehdidinin sürmesi ve gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler yüzünden olağanüstü hal uygulamasının uzatılması kaçınılmaz." dedi.



Başbakan, olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasını öngören yasa tasarısının salı günü Meclis, perşembe günü ise Senatoda tartışılarak oylanacağını bildirdi.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, nisan ve mayıs aylarında iki turlu olarak düzenlenecek. Genel seçimler ise yine iki turlu olarak haziranda gerçekleşecek.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te, Paris'te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.