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Dünya

FRANSA'DA ÖĞRETMENLER GREVE GİTTİ PARİS (A.A)

10 Şubat 2011 16:22

-FRANSA'DA ÖĞRETMENLER GREVE GİTTİ PARİS (A.A) - 10.02.2011 - Fransa'da hükümeti protesto eden öğretmenler bugün greve gitti. Öğretmenlerin grevine katılım oranının yüzde 16 civarında olduğu bildirildi. Öğretmenler, bugün ayrıca başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde protesto gösterisi yapacak. Fransız öğretmenler, hükümetin gelecek yıl öğretmen kadrosunda 16 bin kişilik azaltıma gitmesini protesto ediyor. Gelecek yıl okullarda eğitim görecek öğrenci sayısının 62 bin artacağını belirten öğretmenler, bu koşullarda sağlıklı bir eğitim hizmeti verilmesinin zor olacağı görüşünü dile getiriyor. Bütçe açığını kapatmak için ekonomik alanda sert önlemler alan hükümet, geçmişe oranla öğretmenlerin koşullarının ve eğitim standardının giderek düzeldiği düşüncesinde.

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