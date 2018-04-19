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Fransa'da öğrencilerin eğitim reformu eylemi devam ediyor: Macron, okulun işgal edildi

"Üniversite binası barışçıl olarak işgal edildi"

19 Nisan 2018 12:58

Fransa’da öğrencilerin Macron hükümetinin eğitim reformlarına karşı protestoları sürüyor. Başkent Paris’te çok sayıda üniversiteye ait kampüs ve fakülte binasında gösteriler devam ederken dün ülkedeki önemli siyasetçilerin ve Frans Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un da mezun olduğu Paris Siyasi Bilimler Akademisi’nde de işgal eylemleri düzenlendi. Öğrenciler, “Macron, okulun işgal edildi” pankartı astı.

Üniversiteye giriş sisteminin değiştirilmek istenmesine karşı çıkan bir grup öğrenci, sabah saatlerinde yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu üniversite binasını işgal etti, polis ise eyleme daha fazla kişinin katılımını engellemek için binaya girişleri kapattı.

Öğrencilerin Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Üniversitenin binasının barışçıl olarak işgal edildiği” belirtildi. Öğrencilerin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da mezun olduğu okulun binasına astıkları, “Macron, okulun işgal edildi” yazılı pankartlar dikkat çekti. Bu arada Fransa’da haftalardır grevlerle protesto edilen demiryollarına ilişkin tartışmalı yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi. Senato’da da görüşülerek oylanması gereken yasa tasarısı, demiryolları şirketi SNCF’te yeni işe alınacakların mevcut çalışan haklarının önemli bir kısmından mahrum kalmasını öngörüyor.

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