-FRANSA'DA NÜKLEER TARTIŞMALARI PARİS (A.A) - 30.05.2011 - Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP), nükleer santrallerin en geç 2022 sonuna kadar tümüyle kapatılmasına yönelik verdiği karar, Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'daki koalisyon partilerinin kararı, Fransız Yeşiller Partisi tarafından memnuniyetle karşılanırken, iktidar partisi, nükleer enerji politikasında değişiklik olmayacağı mesajını verdi. İktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin Genel Sekreteri Jean-Francois Cope, elektrik enerjisinin yüzde 85'ini nükleer enerji kaynaklarından karşılayan Fransa'nın, ''Almanya örneğini izlememesi gerektiğini'' söyledi. RTL radyo kanalına konuşan Cope, ''Nükleer enerjiden vazgeçilmesine karşıyım''dedi. Nükleer enerjinin Fransa'nın sanayi gücünün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Cope, ülkedeki nükleer enerji güvenliğinin tam olduğu görüşünü savundu. Fransa'da Ekoloji ve Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Cecile Duflot, Berlin'den gelen haberi memnunlukla karşıladıklarını açıklarken, bu kararın, partinin yıllardır savunduğu ilkeleri de haklı çıkardığı görüşünü dile getirdi. RTL radyosuna konuşan Duplot, ''Bu karar, nükleer enerji dışında çözüm bulma imkanının her zaman mevcut olduğunu gösteriyor. Bu örnek bir davranış ve bütün Avrupa'ya yayılmasını umut ediyorum'' dedi.