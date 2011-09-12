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Dünya

Fransa'da nükleer sızıntı yok PARİS (A.A)

12 Eylül 2011 19:45

-Fransa'da nükleer sızıntı yok PARİS (A.A) - 12.09.2011 - Fransa Nükleer Güvenlik Kurumu, ülkenin güneyinde Avignon kenti yakınlarında bir nükleer tesiste meydana gelen patlamanın ardından nükleer sızıntı olmadığını açıkladı. Tesisin radyoaktif atık depolama bölümünde çıkan yangını takiben meydana gelen patlamada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen hidrojen patlaması, son aylarda Fransa'da nükleer enerji tartışmasının tekrar açılmasına neden olmuştu. Başbakan Francois Fillon, son olarak, ülkedeki nükleer enerji santrallerinin güvenli olduğunu ve bu alandaki yatırımların durdurulmayacağını bildirmişti. Fransa, nükleer enerji santrali üretiminde dünyada ikinci sırada yer alıyor. 58 nükleer enerji santralinin bulunduğu Fransa, toplam enerji ihtiyacını yüzde 80'ini bu santrallerden karşılıyor.

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