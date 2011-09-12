Fransa'da nükleer santralde patlama!

T24 -

Tesiste reaktör yok

Borsa düştü



Enerji Bakanlığı: Sızıntı yok









Sarkozy: Fransız nükleer santralları daha güvenli ve pahalı

Patlamanın ardından Fransız yetkililer nükleer sızıntı uyarısında bulundu. Ancak Reuters ajansı, emniyet müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, tesisten herhangi bir nükleer sızıntı olmadığını bildirdi. Tesisin etrafında güvenlik çemberi kuruldu.Söz konusu atık işleme tesisinde reaktör bulunmuyor. Fransa nükleer güvenlik kurumu ASN, patlamanın Centraco isimli tesisteki devasa fırının yakınlarında meydana geldiğini ifade etti.Fransız nükleer enerji devi Areva tarafından işletilen tesisin bir bölümünde vadesi dolan nükleer silahlardan elde edilen "düşük derecede radyoaktif plutonyum içeren metal artıklar" geri dönüştürülerek, MOX yakıtı üretiliyor. Fırınlar bu iş için kullanılıyor. Patlamanın da bu fırınlarda olduğu bildiriliyor.Yetkililer, patlamanının nedeninin büyük ihtimalle "ufak çaplı bir kimyasal reaksiyon" olduğunu belirtti.Haberin duyulmasının ardından Fransa'nın gösterge CAC 40 endeksinde düşüş hızlandı. Endeks, satışların artmasıyla birlikte yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.Fransız hükümeti, ülkenin güneyinde Avignon kenti yakınlarında bir nükleer tesiste meydana gelen patlamanın ardından nükleer sızıntı olmadığını teyit etti. Enerji Bakanlığı, patlama sonucunda, nükleer bir sızın olmadığını bildirdi.Tesisin radyoaktif atık depolama bölümündeki bir fırında çıkan yangını takiben meydana gelen patlamada bir kişi öldü, biri ağır dört kişi yaralandı. Nükleer Enerji Güvenlik Kurumu da yaptığı açıklamada, ''santralin dışındaki bölgede ne kimyasal ne radyoaktif bir sızıntı tespit edildiğini'' belirtti. Yine yetkililer tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, ''kazanın nükleer değil bir sanayi kazası olduğu''ifade edildi. Sanayi ve Çevre bakanlarının, kazayla ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittikleri bildirildi.Fukuşima felaketinden sonra Avrupa’da nükleer karşıtı eğilimler yükselmesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, nükleer güvenlik araştırmalarını güçlendirmek ve aynı zamanda “sürdürülebilir kaynaklar” dan atomik güce yatırım için 1 milyar avro aktarılacağı vaadinde bulunmuştu. Fransa’da işletmede olan 58 nükleer reaktörden 34′ü 28 yaş ortalaması ile Tricastin tipinde. Ülke elektriğinin yüzde 74′ü nükleer santrallardan sağlanıyor ve ülke nükleer enerjinin dünyadaki en büyük ihracatçısı konumunda. Sarkozy, Fransa’nın nükleer enerji teknolojisi ve nükleer güvenlik açısından diğer ülkelerin önünde olduğunu belirterek, “Diğerlerinden daha güvenli olduğu için bizim santrallarımız daha pahallı” demişti.

Fransız Başbakanı François Fillon, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiçi Nükleer santralı’nda meydana gelen kazanın ardından, ASN’den riskleri inceleyip, ülkedeki nükleer tesislerde “açık ve şeffaf” bir denetim yapılmasını, deprem, hasar, güç ve soğutma kaybı, kaza ve acil durdurma işlemleri, herhangi bir iyileştirme yapılmasının gerekli olup olmadığının incelenmesini istemişti.



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Fransa'daki nükleerler daha önce de patlamıştı



Fransa'daki Tricastin Nükleer Santrali'nde 2008'de 15 gün arayla iki patlama meydana gelmişti. İkinci patlamada 100 görevliye radyasyon bulaştı. Santral yöneticileri, bakıma alınan reaktörlerden birinin bulunduğu binada bir borudan radyoaktif toz sızıntısı meydana geldiğini, 129 işçi kazadan hemen sonra hastaneye kaldırıldığı ve işçilere radyasyon bulaştığı belirlendiğini açıklamıştı. Yine yakın tarihte Romans santralinde meydana gelen kaza, Fransa'da, kamuoyunun santrallere şüphe ve endişeyle bakmasına yol açtı. Önceki kazaların da, personel ve çevre halkının sağlığına zararı olmadığı yolunda açıklamalar yapılmıştı. Tricastin nükleer tesisinde, uranyum içeren yaklaşık 30 bin litre sıvının tesis yakındaki nehir sularına karışması üzerine bölge halkı, nehir sularını kullanmamaları yolunda uyarılmıştı.





