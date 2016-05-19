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Dünya

Fransa'da noterde boşanma dönemi başlıyor

Tasarıya kilise ve muhafazakâr aile dernekleri karşı çıkıyor

19 Mayıs 2016 22:24

Fransa Meclisi, anlaşmalı boşanmaların artık mahkemede değil, noter huzurunda gerçekleşmesine olanak sağlayan yasa tasarısının ilgili maddesini kabul etti.

Tasarının ilgili maddesine göre, tarafların avukatlarının hazırladığı boşanma sözleşmesine artık mahkemeler değil noterler onay verecek. 

Söz konusu uygulamaya daha önce de geçilmek istenmiş ancak aldıkları dava sayısının düşeceği endişesi taşıyan avukatların yoğun itirazı sonucu bu yönde bir tasarının meclise gelmesi engellenmişti.

Hürriyet'in haberine göre, yeni tasarıda, tarafların anlaşmalı bile olsa avukat tutmalarına zorunluluk getiriliyor. Avukatları aracılığıyla noter huzurunda anlaşmalı boşanmaya razı olan çiftler, 15 günlük itiraz süresinin ardından resmen boşanabilecek. Tasarının yasalaşması için senatonun da onayı gerekiyor. 

Fransa’da Kilise ve muhafazakar aile dernekleri yaptıkları açıklamalarda daha önce tasarıya karşı görüş bildirmişti. Fransa’da geçen yıl mahkemelerde 56 bin çift, anlaşma sonucu boşanmıştı.

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