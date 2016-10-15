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Spor

Fransa'da Nice fırtınası esiyor

Fransa Ligue 1'de, Lyon'u konuk eden Nice karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı

15 Ekim 2016 12:10

Fransa Ligue 1’in 9. haftasında lider Nice sahasında Lyon’u konuk etti. Allianz Riviera Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak yenilmezliğini devam ettirdi.

5. dakikada Baysse ile 1-0 öne geçen Nice, Lyon’da 28. dakikada Nabil Fekir’in kırmızı kart görmesiyle rahatladı.

76. dakikada Seri’nin golüyle 2-0’lık üstünlük sağlayan ev sahibi takım, 81. dakikada Balotelli ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetle 23 puana yükselen Nice formunu devam ettirdi. Lyon ise 13 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

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