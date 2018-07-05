Fransa'da neler oluyor; polis bir genci öldürdü, şiddeti protesto eden gençler çok sayıda bina ve aracı ateşe verdi

Fransa'nın Nantes şehrinde 22 yaşında bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda pek çok bina ve araç ateşe verildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Édouard Philippe, dün gece 19 kişinin tutuklandığını, tutuklananlardan 11 kişinin gözaltına alındığını belirterek şiddeti güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Başbakan Phillippe ''Gencin nasıl öldüğünün tüm şeffaflığıyla ortaya çıkmasını talep edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Nantes Belediye Başkanı, Sosyalist Parti'li Johanna Rolland'da benzer bir açıklama yaparak, gerçeklerin ortaya çıkması için şeffaflık çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığına göre polis tarafından kimlik kontrolü esnasında öldürülen gencin yaşadığı mahallede akşam saatlerinde 40'ın üzerinde araç ateşe verilirken küçük gruplar polisle çatıştı. Tutuklananlar arasında reşit olmayan 4 kişinin yer aldığı belirtildi.

Çıkan olaylarda kamuya açık 7 binas ateşe verildi. Binalar arasında bir kreş, kütüphane, eczane ve belediye binası da yer aldı. Onlarca dükkan tahrip edildi. Polis karakolunun bahçesindeki bir araç molotof kokteyli atılarak yandı. Olaylarda bir polis memuru hafif yaralanırken bir polis memurun kaskında tüfek mermisinden kaynaklanabileceği belirtilen darbe izine rastlandığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri eylemelerin ardından gençlere tepki gösterirken, bir kısmı da polisin gerekli önlemi almadığını savundu.

Olayın ardından dükkanı ve arabası yanan Yamina isimli mahalle sakini yaşanan şiddetin çok fazla olduğunu belirterek yanmış haldeki dükkan ve arabasını gördüğü zaman yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Kardeşi Mustapha ise gençleri artık evlerde tutamadıklarını söyledi.

Ölen gencin yakınları avukatları aracılığıyla sağ duyu çağrısı yaptı. Öte yandan bugün saat 18.00'da ölen gencin yaşadığı Breil Mahallesi'nde 'Beyaz Yürüyüş' olarak adlandırılan yürüyüş gerçekleştirilecek.