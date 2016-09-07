Fransa'da 'mutfak tüpü' alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te terk edilmiş bir araçta altı mutfak tüpü bulundu. Polis yetkililerinin Fransa medyasına yaptığı açıklamada, Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta en az altı mutfak tüpü bulunduğunu bildirildi.

Birçok kişi gözaltına alındı

Aracın plakasının olmadığı da kaydedilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmada birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı ve ardından 13 Kasım 2015'teki 130 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından terör alarmı üst seviyeye çıkarılmıştı.

Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti.

İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, IŞİD'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.