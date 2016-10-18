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Fransa’da Musul toplantısı; Türkiye de davet edildi

Türkiye adına toplantıya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılacak

18 Ekim 2016 19:35

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak ve Musul operasyonunun ele alınacağı toplantıya Türkiye de davet edildi. Toplantıya ABD ile AB ve Körfez ülkeleri dahil olmak üzere 20 ülke katılacak

Türkiye adına toplantıya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılacak.

Ayrault, toplantıya aralarında ABD, Türkiye, AB ve Körfez bölgesinden olmak üzere yaklaşık 20 ülkenin katılacağını bildirdi.

Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile birlikte bu toplantıya başkanlık yapacağını kaydeden Ayrault, “Askeri operasyondan sonraki günler için Musul'un istikrarının hazırlanmasına katkı vermek gerekir” ifadesini kullandı.

Fransız bakan, İran'ın bu toplantıya davet edilmediğini belirtti. “Savaşı kazanmak gerek ancak barışı da kazanmamıza imkan sağlayacak yollara da bakmamız gerekir” diyen Ayrault, şu anda önceliklerinin Musul'da ve civarındaki köylerde sivil halkın korunması, onlara insani yardımın ulaştırılması olduğunu belirtti..

Ayrault, Irak yönetiminin ayrıca Musul ve bölgesinde bir istikrar planını hazırlaması gerektiğini vurgulayarak Musul'dan kovulacak IŞİD militanlarının Suriye'ye kaçmasının ise yine diğer bir endişe kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Musul'daki uluslararası koalisyona destek veren ülkelerin savunma bakanları da 25 Ekim'de yine Paris'te bir araya gelecek.

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