Fransa'da Müslüman mezarlığına saldırı

Yaklaşık 500 mezar taşının üzerinin çizilerek veya karalanarak tahrip edilmesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "bu iğrenç ve ırkçı saldırıyı büyük bir nefretle kınadığını" bildirdi.Fransız radyosu, üzeri çizilerek karalanan mezar taşlarından birine Müslüman kökenli Adalet Bakanı Rachida Dati'nin isminin yazıldığı duyurdu. Bu arada, Fransa'daki İslam Konseyi de yaptığı açıklamayla saldırıyı sert bir biçimde kınadı.Fransa adına savaşan Müslüman askerlere ait mezarlık, daha önce de iki kez kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğramıştı. 18 Nisan 2007'deki saldırıda 52, bu yıl 6 Nisanda yapılan saldırıda 148 mezar taşı tahrip edilmişti.Lille kentinde 1925 yılında kurulan mezarlıkta, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen yaklaşık 40 bin askerin mezarı bulunuyor. Savaşta hayatını kaybeden Müslüman Fransız askerleri için ayrılan bölümde 576 mezar bulunuyor.18 Nisan 2007'deki saldırıda 52, bu yıl 6 Nisan'da yapılan saldırıda da 148 mezar taşı tahrip edilmişti.