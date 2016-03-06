"Fransa'da, mülteci kampındaki 7 çocuk tecavüze uğradı"

Fransa'da Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Calais'deki sığınmacı kampında çocukların tecavüze uğradığı öne sürüldü.



İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, kampta görev yapan yardım yetkilileri, son 6 ay içinde 14 ile 16 yaş arasındaki 7 erkek çocuğun tecavüze uğradığını tespit ettiklerini açıkladı. Haberde, bölgede gönüllü olarak görev yapan doktorların tedavi ettiği çocuklarda tecavüz izlerine rastladıkları bilgisi yer aldı. Gazetenin haberinde ayrıca, tedaviye alınan 4 çocuğun tecavüzün verdiği zarardan dolayı ameliyata ihtiyaç duyduğu, çocukların ise yaşadıklarının utancıyla tedaviyi reddettiği belirtiliyor.



Calais'te çoğu Suriye, Irak, Eritre ve Afganistan'dan gelen yaklaşık 5 bin sığınmacı yaşıyor. Calais, İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacılar için önemli bir "çıkış yolu" olarak görülüyor.



Geçen hafta Calais'teki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sığınmacı kampları kısmen tahliye edilmişti. Fransa, kentteki sığınmacıların yaşadığı kamplardaki gayriinsani koşullar yüzünden uzun zamandır Avrupalı insan hakları derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisini çekiyordu.