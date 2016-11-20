Fransa'da muhafazakarlar cumhurbaşkanı adayını belirliyor

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler ön seçime gidiyor. Önseçimi kazanan cumhurbaşkanlığının da favorisi olacak.Fransa'da Cumhuriyetçiler'in cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 7 aday adayı arasından yapılan önseçimin ilk turu bügün. Cumhurbaşkanı adaylığı için başlıca iki favori eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Alain Juppe. Eğer bugün yapılan önseçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50 oy oranına ulaşamazsa en çok oy oranına ulaşan iki aday arasında bir hafta sonra ikinci tur yapılacak. Önseçime giren yedi aday şöyle:

NICOLAS SARKOZY

Sarkozy 2007 ile 2012 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Şimdi Elysee Sarayı’na yeniden adım atma niyetinde. Sağ muhafazakar bir çizgi izleyen 61 yaşındaki Sarkozy, güvenlik, Fransız kimliği, göç ve İslam dini ile ilişkiler gibi konuları ön plana çıkartıyor. Bu politikalar ile halkı kutuplaştırdığı gerekçesiyle 10 Fransız seçmenden 8’i onu cumhurbaşkanı görmek istemiyor. Birçok skandala adı karışmış olan Sarkozy’nin geçmişte seçim kampanyalarını yasa dışı yoldan finanse ettiği gerekçesiyle hakkında dava da açılmıştı.

ALAIN JUPPE

Bordeaux kentinin belediye başkanı olan Juppe, Sarkozy’nin parti içindeki en büyük hasmı konumunda. Sakin ve ılımlı tarzı nedeniyle Fransız seçmen onu Sarkozy’den daha fazla seviyor. 71 yaşındaki Juppe, merkez sağdaki seçmene Sarkozy'den daha iyi hitap edebiliyor, ne var ki sağ muhafazakarlar onu yumuşak buluyor. Soğuk ve mesafeli bir teknokrat olduğu yönündeki eleştirilere Juppe başbakanlık, savunma bakanlığı ve iki kez de dışişleri bakanlığı yaptığını, bu nedenle büyük siyasi tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek yanıt veriyor. Özgeçmişine kara leke olarak Paris’teki belediyede parti mensuplarını çalıştırması geçmişti. Bu suçtan 2004 yılında aldığı hapis cezası tecil edilmişti.

FRANÇOIS FILLON

62 yaşındaki Fillon, Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde beş yıl başbakanlık görevinde bulunmuştu. Sarkozy'nin o dönemler "elemanım" dediği Fillon şimdi onun karşısına rakip olarak çıkıyor. Juppe gibi Fillon da siyasi olarak Sarkozy'den çok daha ılımlı bir siyaset izliyor. Sarkozy'nin radikal İslamcıları yargılamadan cezaevine kapatma gibi taleplerini "aptalca" olarak niteleyerek geri çeviriyor. Diğer muhafazakar adaylar gibi Fillon da işverenlere vergi kolaylıkları getirmek, haftalık 35 saatlik haftalık çalışma süresinden vazgeçmek, bürokrasiyi azaltmak ve kamu harcamalarını önemli ölçüde azaltmak istiyor.

BRUNO LE MAIRE

47 yaşındaki Le Maire, Sarkozy, Juppe ve Fillon'a alternatif, taze kan olarak algılanıyor. Halk Hareketi Partisi (UMP) adını değiştirerek Cumhuriyetçiler'e çevirdiği ve 2014 yılı sonunda Sarkozy'yi parti başkanlığına seçtiği dönemde, eski Tarım Bakanı Bruno Le Maire süpriz bir biçimde iyi bir sonuç elde etmiş ve parti içindeki konumunu epeyce güçlendirmişti. Akıcı bir biçimde Almanca konuşabilen Le Maire, Fillon ile eşit güçte, ancak Juppe ile Sarkozy‘nin oldukça arkasında kalan bir politikacı olarak algılanıyor.

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Eski parti başkanı Cope siyasî yelpazede Sarkozy'nin daha sağında yer alıyor. 52 yaşındaki Cope, Sarkozy'nin İslam ile ilişkilerde ve radikal İslamcılıkla mücadelede "isteksiz" davrandığı suçlamasını yöneltiyor. Cope 2014 yılında bir finans skandalı nedeniyle o zamanki Halk Hareketi Partisi‘nin (UMP) başkanlığını bırakmak zorunda kalmıştı.

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

NKM kısa adıyla anılan Sarkozy'nin eski Çevre Bakanı Kosciusko-Morizet, şimdiki Cumhuriyetçi Parti'nin liberal kanadından. 43 yaşındaki Kosciusko-Morizet, yerel seçimlerde sosyalistler ile her türlü iş birliğini reddeden Sarkozy'nin politik tavrını eleştirdiği için geçen aralık ayında Sarkozy tarafından parti başkan vekilliğinden azledilmişti.

JEAN-FREDERIC POISSON: Cumhuriyetçi Parti'nin üyesi olmayan ve önseçime katılan tek aday, 53 yaşındaki ultramuhafazakar Jean-Frederic Poisson. Hrıstiyan Demokrat Parti üyesi olan Poisson geçen yıl Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile buluşmuş, bu adım kamuoyunda tepki çekmişti.

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AFP / ÇA,EC