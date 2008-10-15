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Spor

Fransa'da milli marş krizi

Tunus asıllı Fransız şarkıcı Lââm tarafından seslendirilen Fransa Milli Marşı, tribünlerce ıslıklandı.

15 Ekim 2008 03:00


Fransa ile Tunus milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı, milli marş skandalının gölgesinde kaldı. Karşılaşma öncesinde Tunus asıllı Fransız şarkıcı Lââm tarafından seslendirilen Fransa Milli Marşı, tribünlerce ıslıklandı.

Maçı anlatan sunucular, yaşananları "Utanç verici" olarak yorumlarlarken, Marseillaise olarak da anılan Fransa Milli Marşı'na yönelik bu tepki, konunun siyasi gündeme taşınmasıyla sonuçlandı.

Başbakan François Fillon, bu sabah RTL adlı radyoya yaptığı açıklamada, konuyu, "Bu, Fransa ve Fransa milli takımının oyuncularına hakarettir. Kabul edilebilir bir yanı yok. Milli marşlar ıslıklandığında organizatörler maçları kesmeli. Böylesi konuları çözüme kavuşturmadan geçiştiremeyiz. Bir milli marşı ıslıklayan kimseler, seyrettikleri maçtan mahrum kılınmalılar" sözleriyle değerlendirdi.

Milli marşın ıslıklanmasına yönelik tepkilerin bir anda gündeme yerleşmesi sonucu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Escalettes'i makamına çağırdı. Bu arada Fransız polisinin, ıslıklama organizasyonunu önceden haber almasına karşın herhangi bir önlem almadığı öne sürülüyor.

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