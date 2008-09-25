Fransa'da Mevlüt rüzgarı



Fransa Ligi'nde 6 haftada 3 gol atan milli oyuncu Mevlüt Erdinç, Fransa Kupası'nda da Sochaux'nun Marsilya'yı 1-0 yendiği maçta galibiyeti getiren isim oldu.





Fransa ligi kupasında oynanan karşılaşmalarda, lig sonuncusu Sochaux, lig sıralamasında şu anda Lyon'un ardından ikinci sırada yer alan Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmanını tek golünü, 76. dakikada milli futbolcu Mevlüt kaydetti.



Ligin başında attığı üç golle, gol krallığı sıralamasında ilk sıralarda yer alan Mevlüt, sezona başarılı bir giriş yaptığını Marsilya maçında bir kez daha kanıtladı.



Marsilya'ya sürekli ters gelen ekip olarak bilinen Sochaux, 2007 yılındaki Fransa kupası finalinde de penaltı atışlarıyla Sochaux'a yenilip kupayı müzesine götürmekten mahrum olmuştu.

