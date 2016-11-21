Fransa'da merkez sağın yükselen ismi: Francois Fillon

Fransa'da önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adaylığı için yapılan önseçimin ilk turunda sürpriz yaşandı. Eski Fransa Başbakanı Francois Fillon oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak ilk sırada yer aldı, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise üçüncü sırada kalarak elendi.

Francois Fillon Pazar günü ikinci turda yeni kendisi gibi Fransa'nın eski başbakanlarından olan Alain Juppe ile karşı karşıya gelecek.

Ön seçimi kazanan merkez sağdaki Cumhuriyetçiler'in Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Sarkozy de elenmesi sonrası destekçilerine ikinci turda Fillon için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

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Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamaları, merkez sağın adayının, ikinci turda aşırı sağın adayı Marine Le Pen'i geride bırakarak Cumhurbaşkan seçileceğini gösteriyor. İktidardaki Sosyalist Parti'ne destek ise halen rekor düzeyde düşük seviyede.

Peki Pazar günü ön seçimin ilk turunda sürpriz yapan ve Cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir adım atan Francois Fillon bugünlere nasıl geldi?

Francois Fillon, ilk kez 1981'de Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'e girdi. 1993-2005 yılları arasında bakan olarak hükümetlerde görev yaptı.

Fillon, 2007'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Başbakan olarak atandı. 2012'de de sosyalist François Hollande Fransa Cumhurbaşkanı seçilene dek bu görevde kaldı.

Muhafazakar kesimi temsil eden Fillon, yabancılara ve müslümanlara yönelik sert tutumu biliniyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine de karşı.

Eşi Gallerli olan Francois Fillon, İngiltere'nin devleti küçülterek serbest piyasayı güçlendiren mali politikalarıyla bilinen eski başbakanı Margaret Thatcher'ı örnek alıyor.

Fillon, Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, kamu harcamalarını azaltacağını, işverenlere vergi kolaylıkları getireceğini söylüyor.

Fransa'da bürokrasinin "şiştiğini" savunan Fillon, kamu sektöründeki yarım milyon kişiyi beş yıl içinde işten çıkarmaktan, 35 saatlik haftalık çalışma süresini arttırmaktan, bu süreyi kamu sektöründe 39 saate çıkarmaktan söz ediyor.

Fillon'un ekonomi alanındaki diğer vaatleri ise emeklilik yaşını 62'den 65'e yükseltmek, kurumlar vergisi oranını yüzde 33'ten yüzde 25'e indirmek,

Girişimciliği canlandıracak bağımsız bir fon oluşturacağını vurgulayan Fillon bu sayede en az 500 bin kişiye yeni iş imkanı yaratılacağını iddia ediyor.

Fillon'un savunduğu diğer bazı politikalar da şöyle:

: Fransa Parlamentosu tarafından onaylanacak kotalarla ülkeye göçün azaltılarak "olabilecek en düşük" seviyeye indirilmesi

: IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gidenlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve Fransa'ya dönmelerinin engellenmesi.

: Haşema ile plajlara ve denize girilmesinin ülke çapında yasaklanması.

: Rusya ve İran'la daha yakın ilişkiler geliştirilmesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak Euro Bölgesi hükümeti kurulması.

: 2013 yılında çıkarılan yasada değişiklik yapılması ve eşcinsel çiftlerin çocukları evlat edinmelerinin yasaklanması.